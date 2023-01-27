Dursun Özbek’e büyük ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. Özbek, PFDK'dan gelen cezaların ardından kulüp internet sitesinden bir açıklama yapmış ve PFDK Başkanını hedef almıştı. Bu yüzden PFDK'ya sevk edilen Özbek, 1.5 aydan fazla bir süre ceza aldı.