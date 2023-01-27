Muriel atağı

Galatasaray'ın, Kasım ayında da ismi gündeme gelen Luis Muriel için nabız yoklamayı planladığı öğrenildi. 2019 Temmuz'unda Atalanta'ya transfer olan futbolcunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması sebebiyle uygun bir bonservis bedeli ile İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, bu transfer halinde Haris Seferovic ile yolları ayırmasına kesin gözle bakılıyor. Cim Bom'un uzun süredir listesinde bulunan Kolombiyalı yıldız için Avrupa'dan birçok kulübün devrede olduğu biliniyor. Son 4 sezondur Atalanta'da görev yapan oyuncu kariyerinde sırasıyla Granada, Udinese, Lecce, Udinese (3 sezon), Sampdoria (3 sezon), Sevilla (2 sezon), Fiorentina kulüplerinde görev aldı. Kolombiye Milli Takımı'nda da 42 kez görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli isim bu süreçte 7 kez gol sevinci yaşadı.

STOPER İÇİN İKİ ADAY VAR

NELSSON-ABDÜLKERİM ikilisine alternatif arayan Galatasaray'da yedek stoper adayları netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılıların Lyon'un Valencia'ya kiraladığı Cenk Özkaçar ve Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için girişimler başladığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar iki genç stopere de 4 milyon Euro bütçe ayırdığı iddia edilirken Cenk Özkaçar 2018-2020 yılları arasında İzmir ekibi Altay'da da görev almıştı.



11 MAÇTA 1 GOL ATTI, 2 ASİST YAPTI

LUİS Muriel, bu sezon Atalanta'da 11 lig maçına çıktı ve 1 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Kolombiyalı oyuncu Udinese filelerini sarsarken aynı maçta bir gol pası vermişti. Tecrübeli isim ayrıca takımının Fiorentina'yı 1-0 yendiği maçta atılan tek golün asistini yapmıştı.