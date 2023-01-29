Aslan doludizgin

Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla puan farkını yediye çıkarttı: 0-4. 9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi'nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 24'te korner kullanan Giresunspor'da Savicevic'in ortasında iyi yükselen Arias'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 43'te Arias'ın Mauro Icardi'ye yaptığı faul sonrası VAR'a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.





İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

45'te Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı. 45+3'te Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 55'te Savicevic'in ortasında Bajic'in vuruşu az farkla auta çıktı. 60'ta Kerem'in pasında topla buluşan Icardi topu geriye çıkardı. Dubois ceza yayı üzerinden yaptığı harika vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 89'da Giresunspor defansının hatasında topu kapan Rashica, karşı karşıya pozisyonda golü attı: 0-3. 90+5'te ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Yunus skoru belirledi: 0-4.



TARİHİ REKOR

GALATASARAY, Galatasaray maçından üç puanla ayrılarak Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda üst üste 10 galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk böylece Galatasaray'ın başında bunu başaran ilk antrenör olarak tarihe geçti. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk ayrıca resmi müsabakalarda en uzun galibiyet serisinin sahibi olan deneyimli hoca Mustafa Denizli'yi (13) yakalamayı başardı.



G.SARAY KAAN'I KAPTI

GALATASARAY, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama: "Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sassuolo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Sarıkırmızılıların, Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.