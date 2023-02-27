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Haberler Galatasaray Zaniolo attı Aslan sevindi

Zaniolo attı Aslan sevindi

27.2.2023

Zaniolo attı Aslan sevindi
Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, Antalya'da depremzedeler yararına düzenlenen özel müsabakada karşı karşıya gelirken, maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. İstanbul ekibinin gollerini Rashica, Barış Alper, Berkan ve yeni transfer Zaniolo kaydetti. Cavaleiro ve Eduordo'nun golleri turuncu-yeşillilere yetmedi. Her iki takım oyuncuları depremzede çocuklarla birlikte, "Türk Milleti Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Alanyaspor formalarında ise yine depremde etkilenen 11 ilin ismi yer aldı. Öte yandan dakikalar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.
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