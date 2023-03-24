Aslan’ın hedefi Sanchez

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanmasına da şimdiden başladı. Elindeki bazı futbolcuların satışından kasayı doldurmayı planlayan kurmaylar teknik direktör Okan Buruk'un listesi dahilinde transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışlarına hız verdi. Arjantinli golcü gibi yıldız ve takıma direkt katkı verecek isimlere yoğunlaşan Aslan, Firmino'nun ardından Alexis Sanchez'e de kanca attı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyen yıldız golcünün de transfer sıcak baktığı öğrenildi. Dev kulüplerde forma giyen Şilili golcü, daha önce de İstanbul ekibinin gündemine gelmişti. Kurmaylar, Marsilya ile görüşmelere başladı.



34 MAÇTA 16 GOL ATTI

Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Alexis Sanchez, kariyerinde sırasıyla Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter ve son olarak Marsilya forması giydi. Sezon başında imza attığı Marsilya'da bu sezon 34 maça çıkan hücum oyuncusu, bu müsabakalarda 16 gol atıp 1 de asist yaptı.



TFF'YE CEYLAN BAŞVURUSU

Galatasaray Süper Lig'de 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan TFF'ye başvurdu. Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim, TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

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