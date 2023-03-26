  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Galatasaray'da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini koruyan Galatasaray, hem lig maçlarına odaklanırken hem de gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncuya talip çıktı. Öte yandan bir yıldız oyuncudan da Galatasaray'a müjde geldi.

26.03.2023, 18:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023, 18:40

14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulan lider Galatasaray şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezon için de kadro planlaması yapmayı sürdürüyor.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Sarı-Kırmızılılar'da taraftarların en çok merak ettiği konuların başında kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı geliyor.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Galatasaray'da kiralık gelen oyuncular olduğu gibi sezon başında başka takımlara kiralık giden isimlerin de akıbeti merak konusu...

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Bilindiği gibi Mostafa Mohamed, Fransız takımı Nantes'ın yolunu tutarken; Olimpiu Morutan ise Serie B ekibi Pisa'ya gitmişti.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

MORUTAN'A TALİP ÇIKTI
Pisa'nın Moturan'la ilgili henüz karar verememesi diğer İtalyan kulüplerini harekete geçirdi.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Pianetaserieb'in haberine göre, Serie A takımlarından Salernitana, Rumen oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Haberde Salernitana'nın ligde kalması durumunda Olimpiu Morutan için Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Pisa kulübünün Morutan için 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Bu sezon Serie B'de 28 maçta süre alan Morutan, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

BİR MÜJDE DE ALEX TELLES'TEN
Galatasaray'a kadroda düşünmediği Morutan'ın yanı sıra Alex Telles'ten de müjdeli haber geldi.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Sevilla, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda sol beki emanet etmek istediği Brezilyalı oyuncunun bonservisini almayacak.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 30 yaşındaki sol bekin Manchester United'a geri döneceğini yazdı.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Romano haberinde Telles'in United'da da şans bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu, bu sebeple İngiliz ekibinin Brezilyalı oyuncuyu satacağını belirtti.

Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

Fotomaç'ın haberine göre bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye resmen girebileceği konuşuluyor. Alex Telles bu sezon Sevilla'da 27 maçta 3 asist yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA