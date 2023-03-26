Galatasaray’da transfer hareketliliği! Okan Buruk istememişti...

14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulan lider Galatasaray şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezon için de kadro planlaması yapmayı sürdürüyor.
14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bozulan lider Galatasaray şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezon için de kadro planlaması yapmayı sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar'da taraftarların en çok merak ettiği konuların başında kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı geliyor.
Galatasaray'da kiralık gelen oyuncular olduğu gibi sezon başında başka takımlara kiralık giden isimlerin de akıbeti merak konusu...
Bilindiği gibi Mostafa Mohamed, Fransız takımı Nantes'ın yolunu tutarken; Olimpiu Morutan ise Serie B ekibi Pisa'ya gitmişti.
MORUTAN'A TALİP ÇIKTI
Pisa'nın Moturan'la ilgili henüz karar verememesi diğer İtalyan kulüplerini harekete geçirdi.
Pianetaserieb'in haberine göre, Serie A takımlarından Salernitana, Rumen oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.
Haberde Salernitana'nın ligde kalması durumunda Olimpiu Morutan için Galatasaray'a teklif yapacağı belirtildi.
Pisa kulübünün Morutan için 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Bu sezon Serie B'de 28 maçta süre alan Morutan, 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
BİR MÜJDE DE ALEX TELLES'TEN
Galatasaray'a kadroda düşünmediği Morutan'ın yanı sıra Alex Telles'ten de müjdeli haber geldi.
Sevilla, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sezonda sol beki emanet etmek istediği Brezilyalı oyuncunun bonservisini almayacak.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 30 yaşındaki sol bekin Manchester United'a geri döneceğini yazdı.
Romano haberinde Telles'in United'da da şans bulma ihtimalinin çok düşük olduğunu, bu sebeple İngiliz ekibinin Brezilyalı oyuncuyu satacağını belirtti.
Fotomaç'ın haberine göre bu noktada Galatasaray'ın transfer için devreye resmen girebileceği konuşuluyor. Alex Telles bu sezon Sevilla'da 27 maçta 3 asist yaptı.