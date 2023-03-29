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Haberler Galatasaray Aslan, Kongolu yıldızın peşinde

Aslan, Kongolu yıldızın peşinde

29.3.2023

Aslan, Kongolu yıldızın peşinde
Gelecek sezon Avrupa'yı da düşünerek orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. Ülke basını, Galatasaray'ın Boavista forması giyen merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı uzun bir süredir yakından takip ettiğini yazdı. Haberde, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Kongolu yıldızı teknik direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istiyor. Bu sezon Portekiz kulübüyle 29 maçta görev alan ve 2.232 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu 4 asist kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı formasını da terleten başarılı oyuncu, önceki gün Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Güney Sudan karşılaşmasında da forma giydi.
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