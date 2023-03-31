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Haberler Galatasaray Aslan’ın yeni hedefi

Aslan’ın yeni hedefi

Kalede Muslera’nın alternatifi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Hırvat yıldız Livakovic’i gündeme aldı.

31.3.2023

Gazete

Aslan’ın yeni hedefi
Galatasaray sözleşmesi 2024'te biten Muslera'nın boşluğunu doldurmak için arayışta. Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cim-Bom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.

MİLLİ MAÇIN YILDIZIYDI
EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, kaleci Livakovic'i geçememişti. Livakovic, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye'ye karşı yaptığı net kurtarışlarla maça damga vurmuştu. Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmayan file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.
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