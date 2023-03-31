Aslan’ın yeni hedefi

Galatasaray sözleşmesi 2024'te biten Muslera'nın boşluğunu doldurmak için arayışta. Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cim-Bom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.



MİLLİ MAÇIN YILDIZIYDI

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımız, kaleci Livakovic'i geçememişti. Livakovic, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye'ye karşı yaptığı net kurtarışlarla maça damga vurmuştu. Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmayan file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.



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