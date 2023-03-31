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Haberler Galatasaray Kean hamlesi

Kean hamlesi

31.3.2023

Gazete

Kean hamlesi
GALatasaray'ın forvet arayışı devam ederken listede bulunan Moise Kean için Juventus ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan forvet için Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtilirken, iki kulüp arasında bir kez daha kıyasıya bir yarış yaşanması bekleniyor. Bununla birlikte Fransa'dan Lyon ve Rennes de 23 yaşındaki golcü oyuncu için sırada. Galatasaray ise genç yıldız için Nicolo Zaniolo aracılığıyla öne çıkmanın planlarını yapıyor. Zaniolo'nun milli takımdan yakın arkadaş olduğu Kean ile görüşerek G.Saray'a gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.
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