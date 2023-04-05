Galatasaray ZTK’da Başakşehir’i konuk edecek

Galatasaray ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.

KUPADA 2. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.



KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.