Galatasaray ZTK’da Başakşehir’i konuk edecek

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo.
KUPADA 2. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 1 kez rakip oldu. İki takım kupada 2016-2017 sezonu son 16 turunda karşı karşıya geldi. Tek maç usulüne göre oynanan mücadeleden turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılıp, tur atlayan taraf oldu.
Galatasaray ile Başakşehir son olarak Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.