Kupada dev randevu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Kupada bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0 ile eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Aslan, son 16 turunda ise Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçmişti. Turuncu-lacivertliler ise sırasıyla Göztepe'yi 3-1, Fatih Karagümrük'ü penaltılarla 6-4 eledi. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek.



Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Yaptığı açıklamalar sebebiyle kulüp başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, Teknik Direktör Okan Buruk, idareci Erden Timur ve Galatasaray kulübü de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

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