Aslan’dan Orıgı atağı

Galatasaray'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Divock Origi ile ilgili yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Liverpool formasıyla yıldızlaşan ve 2022 Temmuz ayında İtalyan devi Milan'ın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız için nabız yoklandığı ileri sürülürken kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu bu yaz döneminde sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Aslan'ın İcardi ile yolların ayrılması halinde yerine flaş bir ismi renklerine bağlamayı planladığı bilinirken Origi'nin adaylar arasında ilk sırada olduğu gelen haberler arasında. Cim Bom'un gözdesiyle ilgili İngiliz kulüplerinin devrede olduğu konuşulurken özellikle C.Palace, L.United ve West Ham United'ın oyuncunun transferine yönelik hamlelerde bulunduğu konuşuluyor.



SOL BEK İÇİN ROTA REGUİLON

Galatasaray, hücum hattı dışında sol beke takviye çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor. Aslan'ın hedefi Atletico Madrid forması giyen ve bonservisi Tottenham'da olan İspanyol yıldız Sergio Reguilon. 26 yaşındaki yıldız oyuncu Sergio Reguilon, sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönecek.

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