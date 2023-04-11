Aslan’dan Kerem ve Mertens kararı

Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk için geri sayım başlarken, bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamaları başladı. Nelsson ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirme yapan kurmayların sıradaki hamlesi Kerem Aktürkoğlu olacak. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e yüzde yüzün üzerinde zam yapılacak. Nisan ayı içerisinde bir oyuncunun durumu daha kesinlik kazanacak.

Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsa Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayacak. Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Mertens şu ana kadar 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Belçikalı 10 numara 4 maç sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak.