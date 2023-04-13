Timur’dan Fener’e gönderme

G alatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıları takip eden muhabirlerle iftarda bir araya geldi. Timur ve Buruk daha sonra bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren Timur, "Bence mertçe davranışı manipüle etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir oyuncuyu alan bir takım, rakibinin çok daha yüksek teklifini gazetecilere sızdırır. Bu namertçe yapılır. Kimse çıkıp mertçe olayı anlatmaz. Biz 2 ay sabrettik. Aldığımız oyuncuların sakatlıkları mı kalmadı, istememeleri mi kalmadı. 'Bizim istemediğimiz, çöpe attığımız oyuncuyu aldınız' algısı oluşturdular. Biz 2 ay boyunca uyardık ama devam ettiler. Biz de ilkeli bir şekilde çıkıp başkaları üzerinden servis etmeden, mertçe gösterdik. Herhalde mertliklere alışkın olmadıkları için bunu yanlış yorumluyorlar" dedi.

'GERİLİMİ ARTIRIR'

Fenerbahçe'nin birlikte canlı yayına çıkma talebini de değerlendiren Timur, "Bu doğru değil. Gerilimi artıracak bir hareket olur" diye konuştu. F.Bahçe Kulübü de dün yaptığı açıklamada "Elinizde ne varsa açıklamanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Okan Buruk ise şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. 6 puan önde olduklarını hatırlatan Buruk, "Puan farkından dolayı F.Bahçe, Beşiktaş'a göre önde. Beşiktaş da kazanarak geliyor. Fikstürde avantajları var" dedi.