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Haberler Galatasaray Aslan kritik virajda

Aslan kritik virajda

Lider Galatasaray, bugün saat 20.30'da Kayseri'yi ağırlayacak

14.4.2023

Gazete

Aslan kritik virajda

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor. Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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