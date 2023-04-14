Galatasaray - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk ediyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam.



Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 63 puan aldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 44 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

KAYSERİSPOR İLE 54. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 53 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.