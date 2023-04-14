Son Dakika... Galatasaray’dan 6 gollü galibiyet

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar maçta 6-0 galip geldi.Galatasaray'da gol perdesini 18. dakikada Icardi açtı. Ardından 24. dakikada sarı kırmızlılarda sahneye Rashica çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 42. dakikada Galatasaray'da Icardi bu kez penaltıdan ağları havalandırmayı başardı. 45+10. dakikada ise Kayserispor'dan Hosseini gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı kırmızılılarda 45+12'de yeniden Icardi sahneye çıktı ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti. Bu gollerle ilk yarı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray 59'da Kerem ve 71'de Zaniolo'nun golleriyle mücadeleden 6-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla beraber Galatasaray, ligde 66 puanla lider konumda bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanla 7. sırada yer aldı.