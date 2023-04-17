G.Saray’da rota Sacko

Spor Toto Süper Lig'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız basınında Foot Mercato'ya göre; Galatasaray, 27 yaşındaki Montpellier forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı. Vitoria Guimaraes'ten satın alma opsiyonuyla Montpellier'e kiralanan Malili sağ bek oyuncusu geleceği için Fransa'da kalmaya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılıların savunmayı sağlama almak için Sacko ve kulübü ile temasa geçtiği iddia edildi. Bu arada Kayserispor maçında Boey'i takip etmeye gelen Hollanda ekibi Ajax'ın scoutlarının maçta inanılmaz performans sergileyen Kerem Aktüroğlu'na da hayran kaldıkları öğrenildi. Hollanda ekibinin sezon sonunda Boey ve Kerem için paket teklifle Aslan'ın kapısını çalması bekleniyor.

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