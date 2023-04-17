  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray G.Saray’da rota Sacko

G.Saray’da rota Sacko

17.4.2023

Gazete

G.Saray’da rota Sacko
Spor Toto Süper Lig'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarına hız verdi. Fransız basınında Foot Mercato'ya göre; Galatasaray, 27 yaşındaki Montpellier forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldı. Vitoria Guimaraes'ten satın alma opsiyonuyla Montpellier'e kiralanan Malili sağ bek oyuncusu geleceği için Fransa'da kalmaya sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılıların savunmayı sağlama almak için Sacko ve kulübü ile temasa geçtiği iddia edildi. Bu arada Kayserispor maçında Boey'i takip etmeye gelen Hollanda ekibi Ajax'ın scoutlarının maçta inanılmaz performans sergileyen Kerem Aktüroğlu'na da hayran kaldıkları öğrenildi. Hollanda ekibinin sezon sonunda Boey ve Kerem için paket teklifle Aslan'ın kapısını çalması bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA