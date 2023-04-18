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Haberler Galatasaray Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Erkan Engin ise VAR koltuğunda oturuyor.

18.04.2023, 20:32 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 20:46

Alanyaspor - Galatasaray | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.



İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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