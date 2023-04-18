Son Dakika... Galatasaray Alanya deplasmanında 4 golle güldü

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 4-1 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası önünde buluşan Mertens'in şutu ağlarla buluştu. 1-3

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan çizgi üzerinden savunma arkasına attığı pasla buluşan Adekugbe, topu ceza sahası içine gönderdi. Ceza sahası içine koşu yapan Rashica'nın kayarak yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 1-4

83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortaya Torreira'nın kafa vuruşu kaleci Runarsson kornere çeldi.

86. dakikada yerde kalan Efkan Bekiroğlu, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Değişiklik haklarının tamamını kullanan Alanyaspor, oyunun geri kalan süresinde müsabakaya 10 kişi devam etti.

90. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Barış Alper beklemeden Gomis'e pasını verdi. Rakibini geçen Gomis'in şutunu kaleci Runarsson engelledi.

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