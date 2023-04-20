Montipo G.Saray’a

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Alanya deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılan G.Saray'da yüzler gülerken, gelecek sezonun çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları hız kazanmış durumda. Uruguaylı file bekçisine iyi bir alternatif bakan yönetimin rotayı İtalya'ya çevirdiği öğrenilirken Calciomercato'da yer alan habere göre Verona forması giyen Lorenzo Montipo'nun gündemde olduğu kaydedildi. İtalya Serie A'da kümede kalma savaşı veren Verona'nın bir alt lige düşmesi durumunda transferin gerçekleşme olasılığının artacağı kaydedildi. Verona'nın Serie B'ye düşmesi durumunda Montipo'nun yeni sözleşmeye sıcak bakmayacağı ve takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. Verona İtalya Serie A'da 30 maç sonunda 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada sahaya çıkan Montipo, 43 gol yedi. 4 müsabakayı kalesinde gol yemeden tamamladı.



HEP İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Montipo kariyerinde hep İtalyan ekiplerinde görev aldı. Profesyonel olarak ilk Novara forması giyen İtalyan kaleci, sırasıyla Siena, Novara, Carpi, Novara, Benevento ve Hellas Verona'da oynadı.

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