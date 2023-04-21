Aslan-çizme hattı

Sezon başında Sergio Oliveira, Dries Mertens, devre arasında ise Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhangibi yıldızları İtalya'dan alan Galatasaray'ın, Çizme ile transfer alışverişi devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılıların Inter'de forma giyen savunma oyuncusu Danilo D'Ambrosio ile ilgilendiği yazılırken, Lazio'nun Torreira ile, Milan'ın da sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi ile temas halinde olduğu belirtildi. Tuttomercatoweb sitesinde yer alan haberde 34 yaşındaki D'Ambrosio'nun menajeri Vincenzo Pisacane'nin Milano'da bir otelde Galatasaray'ın temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.



PAOLO MALDINI ÇOK İSTİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek olan tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada 1 asist kaydetti. Aslan'da Icardi'nin bonservisinin alınması için görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun Milan'a transfer olacağı yazıldı. Sportnews.eu'da yer alan haberde Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Icardi'yi takıma kazandırmak için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi. Messaggero gazetesi de, Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Lucas Torreira'yı çok istediğini yazdı.

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