G.Saray’dan çifte atak

Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek Naby Keita ile Lyon'dan ayrılacak Moussa Dembele'nin transferi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un 28 yaşındaki orta saha Keita ve 26 yaşındaki Fransız forvet Dembele'nin menajeri ile masaya oturdu. Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 13 maçta forma giyen ve sözleşmesini uzatmayan Keita, transfere yeşil ışık yakarken, Aslan'ın Dembele transferinde mutlu sona yaklaştığı bildirildi. Icardi'nin bonservisini alma konusunda da PSG ile anlaşma noktasına gelen G.Saray'ın Gomis ile yollarını ayıp forvet hattını Icardi ve Dembele'ye emanet etmek isterken, Keita'yı Torreira'nın olası ayrılığına karşın kadroya katmak istiyor.

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