  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Karagümrük virajında

Karagümrük virajında

23.4.2023

Gazete

Karagümrük virajında
Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Alanyaspor maçında sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen ve ikinci yarıya çıkamayan Mauro Icardi'nin, bu maçta forma giymesi zor görünüyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, görev yapamayacak. Icardi, Kerem, Sacha Boey ve Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA