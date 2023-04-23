Karagümrük virajında

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Alanyaspor maçında sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen ve ikinci yarıya çıkamayan Mauro Icardi'nin, bu maçta forma giymesi zor görünüyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, görev yapamayacak. Icardi, Kerem, Sacha Boey ve Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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