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Haberler Galatasaray Son Dakika... Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika... Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

23.04.2023, 17:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023, 18:04

Son Dakika... Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında ilk 11’ler belli oldu

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER
Galatasaray:Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo
Fatih Karagümrük: (MUHTEMEL) Muzaffer Cem Kablan, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Münir Mercan, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Borini, Lobjanidze, Diagne.

Karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Esat Sancaktar üstlenecek.

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