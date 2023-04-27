Alexis bombası

GELECEK sezon Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurma planları yapan Galatasaray, hücum hattını daha da güçlendirmek için harekete geçerken Alexis Sanchez ismi bir kez daha gündeme geldi. Marsilya forması giyen Şilili yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği öğrenilirken sözleşmesi sezon sonu bitecek 34 yaşındaki yıldızın Marsilya'daki geleceği merak ediliyor. Galatasaray ve R.Plate'in listesinde bulunan oyuncunun kararı Marsilya'nın durumuna göre sezon sonu vereceği aktarıldı.

Alexis Sanchez'in piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro. Fransız basını da, Alexis Sanchez'in yeniden Galatasaray'ın listesinde yer aldığını iddia etti. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösterememesi halinde yıllık maaşı nedeniyle yolların ayrılacağı ifade edilen Sanchez'in menajerinin, 'Avrupa'da kalacak' sözleriyle Galatasaray'ı işaret ettiği öne sürüldü. Tecrübeli isim İnter, Barcelona, Arsenal ve M.United gibi dev kulüplerde de görev almıştı.

38 MAÇTA 16 GOL ATTI

BU sezon Marsilya formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 16 gol - 2 asistlik başarılı bir performans sergiledi.