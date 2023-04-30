Beşiktaş - Galatasaray | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının heyecanla beklenen Beşiktaş - Galatasaray derbisi başladı.Beşiktaş: Mert; Rosier, Colley, Saiss, Masuaku; Hadizahmetovic; Redmond, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun; Aboubakar.Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Fenerbahçe'nin de iç sahada İstanbulspor ile berabere kalmasının ardından puan farkını korumuştu. Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta; 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.

EN GOLCÜ OYUNCU CENK TOSUN

Kara Kartal, Süper Lig'de rakip fileleri 57 defa havalandırarak bu alanda Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'dan sonra 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın en golcü ismi ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile daha çok forma şansı bulan Cenk Tosun oldu. Tecrübeli futbolcu, 27 maçta, 12 gol attı ve aynı zamanda Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir ile birlikte ligin en golcü Türk futbolcusu konumunda yer alıyor. Milli futbolcunun Süper Lig'de en çok rakip olduğu takım da Galatasaray. Cenk Tosun bu zamana kadar sarı-kırmızılılara 17 kez rakip olurken bu maçların 12'sinde 11'de sahaya çıktı ve 12 kez Galatasaray filelerini havalandırmayı başardı.

KARTAL'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Siyah-beyazlılarda Dele Alli, Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç maçta süre alamayacak. Onur Bulut'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Kartal'da cezalı futbolcu bulunmazken Cenk Tosun ise sarı kart sınırında bulunuyor. Tosun, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.