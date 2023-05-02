Muslera kayıplarda

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan G.Saray'da kaleci Fernando Muslera'nın formu tartışılıyor. 5 Şubat'taki Trabzon maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Muslera sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı. Kupada Başakşehir, ligde Konya, K.Gümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Muslera'nın düşüşünün temelinde psikolojik sebeplerin de olduğu ileri sürüldü. Bir süre önce yaşanan dolandırıcılık skandalında Muslera da mağdurlar arasındaydı. İfadesi alınan Uruguaylı 1 numara, maddi olarak yüklü miktarda kayıp yaşadı. Bu durumun Muslera ve ailesini olumsuz etkilediği ve bunun sahaya da yansıdığı konuşuluyor.

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