Zirve karıştı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Galatasaray’ın puan kayıpları sonrası F.Bahçe’nin yanı sıra Beşiktaş da oldukça ümitlendi. Üç büyükleri son düzlükte birbirinden zorlu maçlar bekliyor.
2.5.2023
Gazete
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Kara Kartal'ın derbide Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de son düzlükte zirve iyice karıştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e, maç fazlası olan Beşiktaş ise 5'e indirdi. Ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yarışının alev aldığı ligde 3 büyükleri şampiyon yapacak olasılıklar da çoğaldı. Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip durumda. Fenerbahçe, derbi öncesi maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini umacak. Şampiyonluk şansı daha düşük olan Beşiktaş ise hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin 2 kez puan kaybetmesini bekleyecek.