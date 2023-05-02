Zirve karıştı

Kara Kartal'ın derbide Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de son düzlükte zirve iyice karıştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e, maç fazlası olan Beşiktaş ise 5'e indirdi. Ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yarışının alev aldığı ligde 3 büyükleri şampiyon yapacak olasılıklar da çoğaldı. Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip durumda. Fenerbahçe, derbi öncesi maçlarını kazanıp rakibinin puan kaybetmesini umacak. Şampiyonluk şansı daha düşük olan Beşiktaş ise hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin 2 kez puan kaybetmesini bekleyecek.

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