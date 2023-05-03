‘Herkes bizimle uğraşıyor’

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, bir kozmetik firması tarafından düzenlenen söyleşide gündemi değerlendirdi. Özbek, futbolda rekabet ettikleri herkesin koalisyon halinde kendileriyle uğraştığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçmişte harcamalarıyla ilgili Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a "Ne para harcadın!" dediğini hatırlatan Özbek, "Herkesin kendi işine bakması lazım. Rakip takımlar 3 saatlik toplantılarında 2,5 saat Galatasaray'ı konuşuyor. Kendi işinize bakın kardeşim. Galatasaray ile ne işiniz var? Biz sahada rekabet edelim. Böyle bir koalisyon var. Sabah Galatasaray, akşam Galatasaray ile uğraşıyorlar. Bilmiyorlar ki bunlar bizi daha fazla kenetliyor. Türk futbol tarihinin en başarılı takımı Galatasaray. Bunun sebebi de camianın böyle durumlarda kenetlenmesi" dedi.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALMAZ

Şampiyonlukla ilgili tereddütleri olmadığını aktaran Özbek, "Fenerbahçe derbisine bir önem atfetmiyoruz. Sıradan lig maçı. Benim kanaatime göre şampiyonluk düğümü o maça kadar çözülmüş olacak" diye konuştu.

ADEKUGBE SINIFI GEÇEMEDİ

Ara transferde Hatayspor'dan kiralık olarak transfer edilen Sam Adekugbe için yolun sonu gözüktü. Sarı-kırmızılı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Kanadalı sol bekin satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Şu ana kadar 6 maçta 515 dakika sahada kalan sol bek, 1 asistle takımına katkıda bulundu.