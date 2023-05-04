Galatasaray’dan taraftara açık idman

Galatasaray, 33. haftada sahasında Başakşehir ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını basına ve taraftarlara açık gerçekleştirildi. İdman için tesislere yaklaşık 2 bin taraftar girerken, tribünün yanı sıra saha kenarları da tamamen doldu. Tezahüratlarla futbolcuları destekleyen taraftarlar, futbolculara moral verdi. İdmanı kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti. Yöneticiler ile teknik ekip ve futbolcular, idmandan önce samimi bir görüntü sergiledi. Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, futbolculara tek tek sarılarak desteklerini gösterdi. Yönetim ve takım, ardından taraftarların önünde fotoğraf çektirdi. Taraftarlar ayrıca Beşiktaş derbisinde hata yapan Sergio Oiveira ve Muslera'yı tribüne çağırarak moral verdi.

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