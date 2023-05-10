Aslan mutlu sona yakın

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Puanını 73'e çıkaran sarı-kırmızılılar ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Galatasaray adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kutlamalar için planlarını yapmaya başladı.

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKACAK

Aslan; İstanbul, Sivas ve Ankaragücü maçlarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak. Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanarya'ya yetmeyecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-lacivertli takımın ise mutlaka Galatasaray'ın puan kaybına ihtiyacı olacak.

OKAN BURUK: HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Şampiyonluk yarışın hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk da "En yakın rakiplerimizle fark 5 puana çıktı. Bu da benim için önemli. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda da aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz" dedi. Başarılı hoca "Şampiyonluk yolunda sarı-kırmızı bayrakları ve atkıları hazır hale getirelim diye bir motivasyonum vardı" diyerek de taraftara mesaj verdi.

SAHASINDA 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü. Öte yandan mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşarken maçın tek golünü kaydeden Arjantinli golcü Mauro Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Yiğit Ali Buruk ile birlikte kale arkasındaki tribünün önünde Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular, galibiyeti taraftarla birlikte kutladı.