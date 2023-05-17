Galatasaray tam gaz

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etmeyi başardı. 12'de Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda top sol direkten oyun alanına döndü. 45+6. dakikada Icardi ceza sahası içi sol çaprazında topu kaptı. Kaleye sokulan Arjantinlinin çıkardığı pasta Rashica'nın şutu yandan auta giderken Kosovalı futbolcu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyerek penaltıya hükmetti. 45+11. dakikada Icardi penaltıyı gole çevirdi: 0-1.

Golden sonra yine yüklenen sarı-kırmızılılarda Rashica'nın sağdan ortasında yaşanan karambolde Icardi topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. İkinci yarıya Oliveira-Midtsjo değişikliğiyle başlayan Galatasaray, daha kontrollü bir oyunu tercih etti. Uzun toplarla tehlike yaratmaya çalışan İstanbulspor, sarı-kırmızılı takımın savunmasını geçmekte zorlandı.

6 DAKİKADA ATILDI

74'te topla ilerleyen Zaniolo, Kerem'e ara pası attığı anda rakip oyuncuya faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu faul düdüğünü çalarak İtalyan yıldıza sarı kart verdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Numanoğlu, sarı kartı iptal edip Zaniolo'ya kırmızı kart gösterdi. Son dakikalarda kapanan Galatasaray kontra ataklarla etkili oldu. 89'da İstanbulspor atağında uzun gönderilen topu Nelsson havada röveşata ile uzaklaştırıp arkadaşlarına kazandırdı. Bu topla gelişen atakta Kerem'in ara pasında Icardi köşeye düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.