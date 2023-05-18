G.Saray’da geri sayım

Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı sorusu kısa süre sonra yanıtını bulabilir. Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Lig lideri Cimbom bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti. Bugün Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u ağırlayacağı dev karşılaşmada sarı-lacivertlilerin puan kaybetmesi halinde Galatasaray büyük bir fırsat yakalayacak. Aslan, 20 Mayıs'ta Sivasspor'u NEF Stadyumu'ndaoynanacak maçta mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. 68 puanla ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 81 puana çıkabilecek.76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana ulaşacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen galip sayılacağıtoplam 3 maçı kalan Galatasaray ise, 2 maçı kaybedeceğini varsayarsak, 82 puan garantilemiş olacak. Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.Şampiyonluk ipini göğüsleyip Şampiyonlar Ligi elemeleri sonrası gruplara kalmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerine devam etmek için mesaiye şimdiden başlamış durumda. Galatasaray daha önce de transfer listesinde yer alan Mert Müldür defterini yeniden açtı. Cim-Bom sağ bek transferi için yerli hamlesi yapmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan milli yıldızın transferini bitirmek istiyor. 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Mert Müldür, bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Sassuolo ile masaya oturacak ve transferi bitirecek.