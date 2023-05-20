  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galatasaray Son Dakika... Galatasaray evinde rahat kazandı

Son Dakika... Galatasaray evinde rahat kazandı

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligin zirvesinde yer alan Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı.

20.05.2023, 19:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023, 22:04

Son Dakika... Galatasaray evinde rahat kazandı
Son Dakika... Süper Lig'İn 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazandı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne tamamladı.

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede skor değişmedi ve sarı-kırmızlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran lider Galatasaray, şampiyonluk için dev bir adım attı. 16 maçtır sahasında kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Maç fazlası olan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı.

Bu arada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 19 gole ulaştı.

Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA