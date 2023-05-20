Son Dakika... Galatasaray evinde rahat kazandı

Son Dakika... Süper Lig'İn 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazandı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin 13. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 öne tamamladı.

63. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede skor değişmedi ve sarı-kırmızlı ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran lider Galatasaray, şampiyonluk için dev bir adım attı. 16 maçtır sahasında kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti. Maç fazlası olan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı kalmadı.

Bu arada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli oyuncu, Süper Lig'de 19 gole ulaştı.

Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.