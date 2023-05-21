Hedefe 1 kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u da mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip taraftarının da desteğiyle hızlı başladı. 13. dakikada Kerem'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi'nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 30. dakikada ceza sahası dışından Rashica'nın çektiği sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti. 37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.İkinci yarıya 2 değişiklikle başlayan Sivasspor, topu daha çok kontrol etmeye çalıştı. Ancak Galatasaray orta sahası buna fazla izin vermedi. Konuk ekibin 2 değişiklik daha yaparak risk aldığı dakikalarda sarıkırmızılılar ikinci golü buldu. 63'te sağ kanattan ilerleyen Boey, Icardi'nin arka direğe koşusunu görüp ortaladı. Arjantinli yıldızın direk dibine yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ali çıkaramadı ve fark 2'ye çıktı. 2-0'dan sonra Sivasspor'un direnci kırılırken, Galatasaray da daha kontrollü bir oyunu tercih etti. 87'de sol taraftan Berkan'ın yerden ortasında Gomis topla buluştu. Fransız yıldızın dönüp çektiği şut savunmadan döndü. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve maç 2-0 bitti.Bu sezon iç saha karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Sivasspor maçında da tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Tribünlerde ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" pankartı yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, sağ bekte Leo Dubois'nın yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'a görev verdi. Galatasaray'da kırmızı kart cezası olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo dışında eksik yoktu.