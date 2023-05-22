Aslan geri sayımda

Galatasaray, Sivasspor karşısında aldığı galibiyet sonrası şampiyonluk ateşini yaktı. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Cim-Bom, şampiyonluk yolunda çok önemli bir adımı daha attı. Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılı takım, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde Fenerbahçe maçından önce şampiyonluğunu ilan edecek. Bu sezon yıldızlarla dolu kadrosu ve taraftarının tam desteğiyle birlikte son kulvara giren Galatasaray'da camia şampiyonluk şarkılarını söylemeye başladı. Kulübün sosyal medya hesabı da karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!" ifadelerini kullandı. Öte yandan G.Saray, iç sahada fırtına gibi esiyor. Ligde son iç saha yenilgisini 13 Ağustos'ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında alan Aslan, Aslantepe'de çıktığı 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. İç sahada yenilmezlik serisini 16'ya yükselten Cim Bom, rakip fileleri 38 kez sarsarken kalesinde 15 gol gördü.



ICARDI, JARDEL'İ GEÇTİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Sivasspor karşılaşmasıyla önemli bir başarı yakaladı. Sivas filelerine iki gol gönderen Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın son 6 golüne imza attı. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ve geride bırakan ilk yabancı oyuncu oldu. İstanbulspor karşısında da 2 kez ağları havalandıran Icardi, Onyekuru'dan (Ocak 2019) bu yana üst üste iki Süper Lig maçında 2+ gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Böylece Icardi, 22 lig maçında gol sayısını 19'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun ayrıca 7 asisti bulunuyor

DİĞER