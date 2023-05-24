G.saray - Chelsea hattı

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, önümüzdeki sezon için Avrupa'da da iddialı bir takım oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda transfer operasyonunu yürüten yönetici Cenk Ergün'ün İngiltere'ye giderek bu sezonun başında kadrosuna çok sayıda transfer yapan Chelsea'nin kapısını çaldığı öğrenildi. Erden Timur ve ekibinin, İngiliz deviyle kadroda fazla forma şansı bulamayan yıldız isimler konusunda sıkı bir pazarlık yapacağı iddia edildi.



ASLAN'IN ÖNCELİĞİ 3 İSİM

Aslan, Premier Lig devinin kadrosundaki 30 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in yanı sıra Hırvatistan ve ABD vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki Christian Pulisic'in transferi konusunda masaya oturacak. Daha önce de Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ziyech'in 2025, Pulisic'in ise 2024 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Icardi transferinde olduğu gibi kiralama formülü de devrede olacak. Sarıkırmızılılar bu kez kiralamanın yanında satın alma opsiyonunu da elde etmeye çalışacak.



FORVETE DAVİD FOFANA TAKVİYESİ

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Chelsea'nin genç forveti David Fofana için de zemin yokluyor. İki kanatta ve forvette görev yapabilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli de Premier Lig'de bu sezon sadece 2 maçta oynadı ve 61 dakika süre alabildi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın da kiralanması gündemde.



ZANİOLO DERBİDE OYNAYABİLECEK

Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi. Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayan Zaniolo, 30 Mayıs Salı günü oynanacak Ankaragücü maçıyla cezasını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı oyuncu, ligin 37. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında Okan Buruk'un görev vermesi halinde forma giyebilecek.

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