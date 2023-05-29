G.Saray’da geri sayım

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 5 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray geri sayıma geçti. Yarın deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılıların kutlama programı da netleşti. Olası bir galibiyette 23. şampiyonluğunu elde edecek sarı-kırmızılılar üç önemli sebeple MKE Ankaragücü maçının oynanacağı yarın akşamı pas geçerek, Nef Stadı'nda ya da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama yapmayacak. Zafer kutlaması 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek. Geçmişte kazanılan şampiyonluklar sonrası taraftarların Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takımla bir araya gelmesi gelenek haline gelmişti. Bu kez taraftarların tesislere girmesine izin verilmeyecek. Nedeni ise Florya'daki çim zeminin bozulma endişesi. Aslan mutlu sona ulaşırsa ilk kutlamalar başkentte yapılacak.Karşılaşma sonrası sahada ve havalimanı yolunda coşku yaşanacak. G.Saray yönetimi, taraftarların şampiyonluk maçını izleyebilmeleri için dev bir ekran kurdurdu ve hoparlörler yerleştirildi. Etkinliği gerçekleştirebilmek için İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunan sarı kırmızılı kulüp henüz onay alamadı. Valilikten olumlu yanıt gelmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nden gerekli duyuru yapılıp etkinlik düzenlenecek.Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. Cimbom'un, yeni sezonda kadrosunda tutmak istediği golcü oyuncu için çok sürpriz bir takım devreye girdi. Icardi transferine dair haberi İspanyol basını duyurdu. İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Mauro Icardi transfer için harekete geçti. Todofichajes'te yer alan habere göre İspanyol ekibi, 30 yaşındaki golcüye ilgi göstermeye başladı. Icardi'nin, Galatasaray ile olan kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından PSG'ye döneceği belirtildi. Fransız ekibinin de Icardi'nin ayrılığı için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu kaydedildi. Bu durumun da Icardi transferini Atletico Madrid için çok dikkat çekici bir hale getirdiği ifade edildi.