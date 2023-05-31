Şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray, 23. şampiyonluğunu kazandı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle bitti. 7. dakikada ilk etkili atağında Icardi ile golü bulan Aslan, kısa süre sonra Milson'un yerden şutunda kalesinde golü gördü. 11'den sonra baskısını artıran Galatasaray, Kerem'in ortasında Icardi'nin şık kafa vuruşunda tekrar öne geçti.İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan ev sahibi skoru eşitlemeye çalıştı. Ancak orta sahada üstünlüğü ele alan Galatasaray, rakibine şans tanımadı. 73'te Kerem'in nefis ara pasında hareketlenen Barış Alper, kaleciyi geçerek boş kaleye topu gönderdi. 5 dakika sonra kullanılan kornerde arka direkte Oliveira kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda iki tarafında çabaları sonuç vermedi ve Galatasaray maçı rahat kazanarak 23'üncü şampiyonluğuna uzandı. Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu mutluluğunu paylaştı. Sarı-kırmızılılardaki ilk senesinde şampiyon olduklarını belirten Buruk, "Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bizi hep desteklediler, biz de onlar için mücadele ettik. Seneye umarım devamı gelir. İnşallah ligi önümüzdeki hafta derbiyi kazanarak bitireceğiz" dedi.Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu dünkü maçın yıldızlarındandı. Icardi'nin ikinci golünün asistini yapan Kerem, galibiyeti perçinleyen Barış Alper'in golünde de ara pasını veren isimdi. 24 yaşındaki yıldız, Oliveira'nın golünde de korneri kullandı ve maçı 3 asistle tamamladı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gol sayısını 21'e yükseltti. Bu sezon çok kritik gollere imza atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Icardi, ayrıca üst üste 7 maçta gol atan ilk Galatasaray futbolcusu olarak tarihe geçti.