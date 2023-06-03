G.Saray’a yıldız yağacak

Süper Lig'de 23'üncü şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılar, Chelsea'de forma giyen Pierre- Emerick Aubameyang için harekete geçti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.



GOLCÜ ARAYIŞI BAŞLADI

Avrupa için de iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Aubameyang'ı radarına aldı. Takımın en önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin geleceğindeki belirsizlik ve Bafetimbi Gomis'in de takımdan ayrılacak olması nedeniyle Galatasaray, Chelsea ve Gabonlu golcü ile ilk teması gerçekleştirdi. Geride kalan sezonda Chelsea'de süre bulmakta zorlanan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 11

karşılaşmaya ilk 11'de başladı Aubameyang, bu maçlarda 1 gol attı. Galatasaray'ın gündemindeki diğer isimler ise milli sağ bek Mert Müldür ile daha önce de girişimlerde bulunulan Everton'dan Idrissa Gueye Yabancı kuralının devam edecek olması nedeniyle beklerden birinin yerli olmasını planlayan sarı-kırmızlılılarda ilk hedef Mert olarak belirlendi Gueye ise, bu sezon harika bir performans sergileyen Torreira'nın alternatifi olarak düşünülüyor. Uruguaylı yıldızın yüksek bir bonservisle satılması halinde ilk olarak Ganalı 6 numarayla temasa geçilecek



KUPAYI DERBİDE ALACAK

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek. Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.



F.BAHÇE'DEN DAVET RET YANITI

Galatasaray başkanı Dursun Özbek pazar günkü derbiye Fenerbahçe yönetimini davet etti. Ancak F.Bahçe'de başkan Ali Koç ve kurmayları, bu daveti geri çevirdi. Sarılacivertli kulüp, yemek davetine katılmayacaklarını sarı-kırmızılı kulübe iletti.



GALATASARAY'A OMAR ŞOKU

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi. Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 Euro ödeyecek. Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir

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