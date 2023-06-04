Müthiş final

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Bugünkü karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

G.SARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara dönecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln ve Osayi- Samuel, forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Altay Bayındır'ın da görev alması beklenmiyor.

'ULUBATLI SOUNESS'SÜRPRİZİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine çok özel bir konuk çağırdı. Kadıköy'e diktiği Cim-Bom bayrağıyla hatırlanan eski teknik adam Graeme Souness, yarınki karşılaşmaya gelecek, maçın ardından Nef Stadı'nda da Galatasaray bayrağını havalandıracak.

PENALTI OLURSA MUSLERA ATACAK

Galatasaray, derbide olası bir penaltı kazanılması halinde atıcı olarak Muslera'yı seçecek. Sarı-kırmızılılar psikolojik olarak Fenerbahçe'yi hasara uğratmayı planlarken, Muslera penaltıyı gole çevirirse derbi tarihinde gol atan ilk kaleci olacak. Galatasaray taraftarı da ortaya atılan bu plana yoğun destek veriyor. Öte yandan Fernando Muslera daha önce Manisaspor ile oynanan bir maçta penaltı kullanmış ve topu ağlara göndermişti.

GÖZLER YİNE ICARDİ'DE

GALATASARAY'IN yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.

VALENCİA YENİ REKOR PEŞİNDE

FENERBAHÇE'NİN 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki Enner Valencia, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.

7.8 MİLYAR TL'LİK BÜYÜK DERBİ

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak yılın son derbisinin kadro değerleri toplamı 7 milyar 800 milyon TL. Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 430 bin Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 172 milyon 400 bin Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Zaniolo derbide oynaması durumunda 28 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Fenerbahçe'de ise 15 milyon Euro ile milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.