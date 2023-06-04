Son Dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilk 11’leri belli oldu

Son Dakika... Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı derbi 19.00'da başlayacak.Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Torreira, Zaniolo, Kerem, Barış Alper, IcardiFenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Batshuayi. Valencia.

EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.