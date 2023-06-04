Son Dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilk 11’leri belli oldu

İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Torreira, Zaniolo, Kerem, Barış Alper, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Batshuayi. Valencia.
EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.