Aslan’da Buruk imzaladı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Sarı-kırmızılı ekipteki ilk yılında ligi şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyon kullanıldı. Buruk'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılırken tecrübeli çalıştırıcının ücretine de yüzde 50 zam yapıldı. Buruk'un yıllık 20 milyon lirayı bulan ücreti yıllık enflasyon ve dövizdeki artış da dikkate alınarak yeni bir rakam olarak belirlendi. Buruk'un alacağı ücret 30 milyon lira olacak. İlk sezonunda rekorlar kırıp takımı şampiyonluğa ulaştıran Buruk, maddi talepte bulunmamış, ücretinin bir bölümünü altyapıya bağışlamıştı.

GALATASARAY'DAN SANDRO HAMLESİ

Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabilecek bir kadro kurmayı hedefliyor. İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Juventus'lu 32 yaşındaki sol bek Alex Sandro'nun peşinde. Brezilyalı oyuncunun İtalyan deviyle olan sözleşmesi normal şartlarda bu sezon sonunda bitecekti fakat anlaşmada yer alan maddeden dolayı bir yıllık uzatma opsiyonu otomatik olarak devreye girdi. Siyah-beyazlıların başarılı savunmacının transferi konusunda halen devam eden birkaç temasta bulunduğu ifade edilirken bu transferde en istekli ekibin Galatasaray olduğu belirtildi. Başarılı savunmacının olası bir ayrılığı durumunda sarı-kırmızılıların imza attırmak için hazır beklediği bildirildi.