Aslan atakta

Seneye Avrupa Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray, star isimlerin peşine düşse de genç yıldız adaylarıyla da geleceği yatırım yapmayı sürdürmek istiyor. Sadece 1.15 milyon Euro'ya aldığı Sacha Boey için Arsenal'a 25 milyon Euro'dan kapıyı açan Galatasaray, 7 milyon Euro'ya aldığı Nelsson'u da 25 milyon Euro'ya satmak istiyor. Bu yüzden yeni yıldız adayları transfer edip vitrine çıkarmak isteyen yönetimin gözünü diktiği yeni isim ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen 19 yaşındaki sol bek Milos Kerkez. Portekiz'in A Bola gazetesinin iddiasına göre Benfica, Liverpool ve Newcastle'ın takip listesinde olsa da Macar sol bek için ilk resmi teklif Galatasaray'dan geldi.



ALKMAAR BEKLEMEDE

AZ Alkmaar ile ilk resmi teması kuran sarı-kırmızılılar çok ciddi bir teklifle masaya geldiler. AZ Alkmaar, Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. İddia edildiği gibi Liverpool, Benfica ya da Newcastle gibi çok daha yüksek rakamlara çıkabilecek bir takımdan teklif gelecek mi onu beklemeye başladı. Galatasaray'ın Kerkez için ne kadar teklif ettiği açıklanmadı.



G.SARAY'DAN GOMİS'E VEDA

G.Saray, takımdan ayrılan Bafetimbi Gomis'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sözleşmesi biten Fransız futbolcu takımdan resmen ayrıldı. Kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe. Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar" denildi.



OKAN BURUK'TAN JESUS'A TEPKİ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerine sert tepki verdi. Buruk, "Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor" dedi.

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