Aslan’a 2.01’lik yıldız

Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Daily Post'ta yer alan haberde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın Southampton forması giyen Paul Onuachu ile ilgilendiği duyuruldu. Haberde Aslan'ın gündeminde olan futbolcunun Alman ekibi Union Berlin ve Suudi Arabistan takımı Al-Taawoun tarafından da yakından takip edildiği aktarıldı. Golcü oyuncu 2.01'lik boyuyla hücumda oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca ülkesi Nijerya'nın milli takımının güncel olarak formasını terletiyor. Paul Onuachu futbola ülkesi Nijerya'nın Ebedei takımında başladı. Ardından Danimarka'nın Midtjylland takımının yolunu tuttu. Sonrasında bir başka Danimarka ekibi Vejle'ye kiralandı.Vejle'dan kiralıktan geri dönen oyuncunun bir sonraki adresi ise Belçika ekibi Genk oldu. 29 yaşındaki yıldız futbolcu kış transfer döneminde İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı. Cim-Bom'un yine Southampton forması giyen orta saha oyuncusu Joe Aribo'yu da transfer gündemine aldığı öne sürüldü.Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Milot Rashica'nın, sarı-kırmızılı ekipte devam etmek istediğini kulübüne söylediği öne sürüldü. Norwich City'den gelen Kosovalı kanat oyuncusunun, menajerine talimat vererek talebini Norwich City'ye ilettiği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" sözlerini kullanmıştı. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.