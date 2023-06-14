10 numaraya Aribo

SÜPER Lig'in şampiyonu Galatasaray, transfere de hızlı girmek için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılar, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak. Aslan, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor. 26 yaşındaki 10 numara, alt ligde oynamak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Aribo sezon başında 7 milyon euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı. Njieryalı oyuncunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Joe Aribo'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro civarında.

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