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Haberler Galatasaray 10 numaraya Aribo

10 numaraya Aribo

Transferde harekete geçen Aslan’ın ilk hedefi Joe Aribo

14.6.2023

Gazete

10 numaraya Aribo
SÜPER Lig'in şampiyonu Galatasaray, transfere de hızlı girmek için kolları sıvadı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağı için sezonu erken açacak olan sarı-kırmızılılar, transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak. Aslan, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor. 26 yaşındaki 10 numara, alt ligde oynamak istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Aribo sezon başında 7 milyon euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı. Njieryalı oyuncunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Joe Aribo'nun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro civarında.
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