Aslan’a Belçikalı stoper

İngiltere'de transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, forvet ve orta sahanın yanı sıra defans hattına da futbolcu bakıyor. Tielemans için girişimlerde bulunan Aslan'a menajerler aracılığıyla aynı takımdan stoper Wout Faes'in önerildiği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olan Nelsson'un takımdan ayrılması halinde Aslan, Faes transferini bitirmek için harekete geçecek.

TİMUR'DAN ORTA ÇIKIŞI

Bu arada Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, dün yaptığı açıklamada Lale Orta'nın göreve geldikten sonra doğru bir yönetim sergilemediğini belirterek, "Dolayısıyla Lale Orta'nın görevde kalması durumunda TFF'ye gerekli tavrımızı gösteririz" diye konuştu.