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Haberler Galatasaray Insıgne Aslan’a doğru

Insıgne Aslan’a doğru

İtalyanlar, ABD’de oynayan yıldız ismin Galatasaray’ın radarında olduğunu yazdı.

18.6.2023

Gazete

Insıgne Aslan’a doğru
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Toronto FC'de oynayan Lorenzo Insigne ile bir kez daha temasa geçtiği iddia edildi. İtalyan basınından True News'un haberine göre MLS takımlarından Toronto'ya transfer olan Insigne, Avrupa'ya dönmek istiyor. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yıllık 11 milyon dolar kazandığı ve bu maaşın ödenmesinin birçok kulüp için zor olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi transferinde olduğu gibi Insigne'nin maaşının bir kısmını ödeyerek kiralama formülü üzerinde anlaşma zemini yokladığı öğrenildi. Aslan'ın bu transferde Insigne'nin Napoli'den takım arkadaşı olan Mertens'i de devreye soktuğu ifade edildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak İtalyan yıldız ile bir orta yol bulmak istiyor.
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