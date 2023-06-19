G.saray yıldız avında

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, dört yıldız ismi imza aşamasına getirdi. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin durumu henüz netlik kazanmazken, yönetim alternatif isimlere yöneldi. Kurmaylar, Lyon'dan ayrılan Fransız golcü Moussa Dembele temasa geçti. Adı daha önce de sarı-kırmızılı kulüple anılan yıldız forvet oyuncusu da bu kez Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Aslan, Icardi'nin de bonservisini alarak forvet hattını bu iki isme emanet etmek istiyor. Mertens'in yaşı ve yaşadığı sakatlıklardan dolayı 10 numara arayışına giren İstanbul ekibi Chelsea'dan ayrılmak isteyen Hakim Ziyech'e teklif götürdü. Ada'dan ayrılmak isteyen ve fazla forma şansı bulamayan yıldız isimin bir sezonluğuna kiralanması gündeme geldi. Aslan ayrıca Juventus'da gözden çıkarılan Paredes ve Leipzig'de fazla forma şansı bulamayan Angelino için de kulüpleriyle el sıkıştı. Aslan, bu dört yıldıza imza attırarak transferde ses getirmeyi planlıyor.

341 MAÇTA 140 GOL ATTI

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Moussa Dembele, kariyerinde sırasıyla Fulham, Celtic, Atletico Madrid ve Lyon formalarını terletti. 26 yaşındaki futbolcu, 341 müsabakaya çıkarken, 140 atıp 35 de asist yaptı. Fransız futbolcu, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Dembele, Fransa'nın alt yaş gruplarının hepsinde milli takım formasını terletirken, a takım da hiç oynamadı.

ICARDI BİLMECESİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin geleceği merakla bekleniyor

Adı özellikle Arabistan takımlarıyla anılan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediği biliniyor. İstanbul temsilanılan kulüpcisinin kurmayları Icardi için Paris'e çıkarma yaparken, PSG ile görüşmeler tam gaz sürüyor. Arap takımları dışında Arjantinli golcüye özellikle İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi olduğu öğrenildi.